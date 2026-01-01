В 2025 году прокуратура Пермского края выявила более 71 тысячи нарушений Возбуждено 296 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В прокуратуре Пермского края прошло расширенное заседание коллегии. На нём подвели итоги работы ведомства за 2025 год и обсудили планы по укреплению законности и правопорядка в регионе на текущий год.

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров представил основной доклад. Он отметил, что в прошлом году органы прокуратуры края продолжали активно работать над укреплением законности в регионе, защитой прав граждан и интересов общества и государства.

За год прокуроры выявили более 71,2 тыс. нарушений, внесли более 13,7 тыс. представлений. По требованиям прокуроров в соответствие с законом привели 6,7 тыс. правовых актов, удовлетворили свыше 3,7 тыс. исков, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 16,5 тыс. человек, возбудили 296 уголовных дел.

Благодаря работе прокуратуры были защищены права 14,6 тыс. граждан, погашена задолженность по заработной плате на сумму 185 млн руб. Более чем 300 педагогическим и медицинским работникам доначислили выплаты на сумму свыше 4 млн руб.

На коллегии оценили результаты прокурорского надзора на приоритетных направлениях. Особое внимание уделили соблюдению прав участников специальной военной операции и их семей, а также социально уязвимых категорий граждан. Проделанная работа позволила обеспечить их необходимой поддержкой, техническими средствами реабилитации и медицинской помощью. Например, участникам СВО выплатили региональные компенсации за заключение контрактов и получение ранений на сумму свыше 90 млн руб.

При осуществлении надзора в жилищно-коммунальной сфере приняли действенные меры. В нормативное состояние привели более 100 км коммунальных сетей, 90 бесхозяйных объектов приняли в муниципальную собственность, свыше 80 объектов передали на обслуживание ресурсоснабжающим организациям.

Восстановили права 2 тыс. несовершеннолетних в сферах образования и здравоохранения, улучшили жилищные условия сирот.

Вопросы профилактики подростковой преступности и противодействия вовлечению детей в криминальную среду приобрели особую остроту.

Повышенное внимание уделяли выявлению существенных нарушений антикоррупционного законодательства, применению института утраты доверия и предъявлению антикоррупционных исков.

Изменение характера террористических угроз потребовало дополнительных мер обеспечения антитеррористической защищённости объектов региона.

Особое внимание уделили рассмотрению обращений граждан, доступности личного приёма и фактическому восстановлению нарушенных прав. Разрешили свыше 57 тыс.обращений, каждое четвёртое из которых удовлетворили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.