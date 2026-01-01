Пермякам не возвращают деньги за отменённое ледовое шоу РПН готово обратиться в суд для возврата денег за билеты Поделиться Твитнуть

Пермякам до сих пор не вернули деньги за отменённое ледовое представление «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», которое должно было состояться в УДС «Молот» 3 января 2026 года.

В связи с этим, как пишет газета «Пятница», Роспотребнадзор в Пермском крае напомнил, что при отмене, замене или переносе мероприятия покупатель имеет право на возврат полной стоимости билета. Эти нормы закреплены в законе о защите прав потребителей.

Статья 28 этого закона гласит, что потребитель может требовать возмещения убытков в полном объёме, если услуга оказана с нарушением сроков. Также закон предоставляет право потребителю отказаться от участия в мероприятии в случае его отмены или переноса.

Управление отмечает, что организатором ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» в УДС «Молот», согласно билетам, значится ИП Голубева Анастасия Сергеевна. Однако, по информации продавцов билетов, фактическим организатором выступает московское ООО «Ледовые сезоны».

Управление готово обратиться в суд для возврата денег за билеты и взыскания убытков с организатора шоу.









