В Прикамье 28 января начнётся один из самых мощных снегопадов За несколько дней выпадет месячная норма осадков Поделиться Твитнуть

фото: ArthurHidden

freepik.com

С 28 по 30 января в Пермском крае ожидается рекордное количество снега. По прогнозам метеорологов, выпадет от 15 до 45 мм осадков, что составляет от половины до полной месячной нормы. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что снегопад может стать самым мощным для региона, выпавшим в январе в 21 веке.

Высота снежного покрова увеличится на 10-30 см. Наиболее интенсивные снегопады, достигающие 6-19 мм за 12 часов, пройдут в южной части региона днём в четверг и ночью в пятницу. Из-за этого транспортная система может столкнуться с серьёзными трудностями, поэтому рекомендуется воздержаться от поездок.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, основной причиной непогоды станет малоподвижная фронтальная зона, над которой в пятницу пройдёт циклон из Татарстана. Из-за узкой зоны осадков точный прогноз для конкретных населённых пунктов сохраняет неопределённость.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.