Пермь встала в девятибалльных автомобильных пробках

Константин Долгановский

Вечером 27 января Пермь оказалась в плену девятибалльных автомобильных пробок.

На дорожных картах участки улиц Попова, Локомотивной, Ленина, Стахановской, Чкалова, Крисанова, Сибирской, Островского, Пермской и других окрашены в бордовый цвет.

На улицах Ленина, Попова, Карпинского, Леонова, Революции зафиксированы ДТП.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, задержки в движении автобусов и трамваев достигают 15 минут.

