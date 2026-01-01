Пермь встала в девятибалльных автомобильных пробках
Вечером 27 января Пермь оказалась в плену девятибалльных автомобильных пробок.
На дорожных картах участки улиц Попова, Локомотивной, Ленина, Стахановской, Чкалова, Крисанова, Сибирской, Островского, Пермской и других окрашены в бордовый цвет.
На улицах Ленина, Попова, Карпинского, Леонова, Революции зафиксированы ДТП.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, задержки в движении автобусов и трамваев достигают 15 минут.
