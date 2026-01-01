В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Ознобишиным Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец Сивинского округа рядовой Максим Ознобишин. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Максим Ознобишин родился 9 июля 1995 года, а погиб 23 октября 2024 года. Обстоятельства его смерти в администрации не уточнили.

Церемония прощания с солдатом пройдёт состоится 29 января 2025 года с 11:00 часов.

Митинг с 11:30 часов — в СП Северокоммунарский КДЦ (Росток) в п. Северный Коммунар (ул. Советская,3).

В администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.

