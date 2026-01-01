В Прикамье за торговлю контрафактом осудили бизнесмена и двух его работниц Они продавали алкоголь и табак в Кизеловском и Губахинском округах Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Прикамье завершилось судебное разбирательство против 28-летнего индивидуального предпринимателя и двух его работниц, обвиняемых в реализации немаркированных сигарет и алкоголя, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Обвиняемые занимались распространением контрабандной продукции на территории Кизела, а также Кизеловского и Губахинского округов с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Полицейские изъяли около 13,5 тыс. пачек сигарет и более 200 бутылок спиртного, стоимость которого составила свыше 2 млн руб. Незаконное использование чужого товарного знака привело к убыткам на сумму более 800 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Суд принял решение отправить материалы уголовного дела в судебные органы для дальнейшего разбирательства по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за распространение контрафактной продукции и нарушение прав интеллектуальной собственности. Подсудимые освобождены под подписку о невыезде и надлежащих действиях.

