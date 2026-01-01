Суд обязал сборщика металлов компенсировать вред, причинённый почве в Пермском крае Ущерб превысил 89 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Стало известно о решении суда по иску Западно-Уральского управления Росприроднадзора к физическому лицу, по вине которого в Соликамске произошло загрязнение почвы.

Как сказано в материалах дела, ведомство получило информацию о повреждении рассолопровода в Соликамске. Сотрудники Управления отправились на место происшествия. Во время проверки выяснилось, что трубопровод был разрушен из-за нелегального сбора чёрного металла с использованием специальной техники под управлением физического лица. В результате произошёл разлив рассолов на землю, площадь загрязнения составила 6420 кв. м, а ущерб превысил 89 млн руб.

Виновник не возместил ущерб добровольно, поэтому Управление обратилось в суд. Требования Росприроднадзора судом признаны законными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.