В Перми официально утвердили названия семи парков Постановление подписано 27 января

Максим Артамонов

Администрация Перми 27 января опубликовала постановление о присвоении наименований объектам озеленения общего пользования (паркам) в краевом центре. Отмечается, что решение приняты на основе рекомендаций Общественного совета по топонимике. Все изменения должны быть внесены в официальный реестр до 1 мая 2026 года. А контроль за исполнением возложен на заместителя главы администрации Перми Дмитрия Галиханова.

Так, части парка от ул. Революции до Южной дамбы (Мотовилихинский район) присвоено название «Парк имени А.И. Жунева», «Парком Каменских» будет называться парк по ул. Подгорной (Дзержинский район). «Парком Городские горки» стала часть парка от Егошихинского некрополя до ул. Революции (Мотовилихинский район). «Парк Пермского периода» — так теперь называется парк от Северной дамбы до Егошихинского некрополя (Мотовилихинский район). Название «Парк Разгуляй» присвоено парку от Северной дамбы до ул. Парковой (Мотовилихинский район). «Парком Серебрянским» стал парк от ул. Чкалова до ул. Муромской (Свердловский район), а парк от Южной дамбы до ул. Красные казармы (Свердловский район) получил название «Парк Зелёнка».

