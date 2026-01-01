Перевозки удобрений из Пермского края по СвЖД обновили максимум Объём погрузки вырос на 2,6% Поделиться Твитнуть

В 2025 году объём погрузки химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге достиг нового исторического максимума, составив 18,85 млн тонн. Это на 2,6% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из них 14 млн тонн были отправлены на экспорт через сухопутные погранпереходы и морские порты, что на 2,5% превышает показатель прошлого года. Внутри страны было перевезено 4,8 млн тонн, что на 3,7% больше по сравнению с 2024 годом. Также стоит отметить, что объём контейнерных перевозок удобрений удвоился и составил 0,6 млн тонн.

Отмечается, что основные станции, откуда осуществлялась погрузка удобрений, находятся в Пермском крае: Березники Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская. Прикамье занимает лидирующие позиции по погрузке удобрений на сети РЖД.

Свердловская область показала высокие результаты в экспорте чёрных металлов. В 2025 году за рубеж было отправлено 2,8 млн тонн продукции, что на 25,5% больше, чем в прошлом году. Общий объем погрузки черных металлов на Свердловской железной дороге составил 7,9 млн тонн, включая все направления.

