Тренер пермской «Пармы» возглавит команду «Звёзды России» Матч звёзд состоится 15 февраля

БК «Парма»

На официальном сайте Единой лиги ВТБ появилась информация о тренерах команд-участниц Матча звёзд, который состоится 15 февраля на «ВТБ Арене». Евгений Пашутин из пермской «Пармы» будет возглавлять команду «Звёзды России», а Велимир Перасович из казанского УНИКСа — команду «Звёзды Мира».

В Матче звёзд встретятся лучшие российские и иностранные баскетболисты Единой лиги. Пашутин и Перасович — известные тренеры, чьи команды демонстрируют хорошие результаты в текущем сезоне.

Важно отметить, что, по правилам, один специалист не может дважды подряд тренировать сборные на Матче звёзд. В прошлом году командами руководили Андрей Ведищев из «Локомотива-Кубани» и Андреас Пистиолис из ЦСКА.

