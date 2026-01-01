Музей «Азота» — один из лучших в России Учреждение вошло в топ-30 рейтинга Национальной премии Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОХК «Уралхим»

Музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошел в топ-30 рейтинга Национальной премии «Корпоративный музей». За звание лучших боролись более 240 претендентов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Экспертное жюри конкурса оценивало выставочные площадки со всей страны по трем основным показателям: участие в профессиональных конкурсах, наличие в них побед и уровень информационной активности музейного пространства. Музей «Азота», который участвует в конкурсе уже в пятый раз, не просто подтвердил статус одного из лучших в стране, но и поднялся на две строчки рейтинга по сравнению с прошлым годом. В этот раз музей химического предприятия из Березников занял 13-е место», — рассказала

«Музей филиала «Азот» распахнул двери для всех посетителей четыре года назад, переехав с промышленной площадки предприятия в центр города. Только в 2025 году выставочное пространство посетили более 4 000 человек. Кроме постоянной экспозиции, в музее проводятся персональные и тематические выставки. Организованы открытые уроки, квесты, профориентационные занятия для школьников и студентов», — рассказала руководитель корпоративного музея филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Елена Нежданова.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ОХК «Уралхим»

В фондах музея «Азота» содержится более 14 тыс. единиц хранения. Среди экспонатов — материалы об истории завода, личные архивы, коллекция негативов на стекле (хроника строительства Березниковского химкомбината и поселка азотчиков), мебель и предметы из кабинета первого директора предприятия Михаила Грановского.

В выставочном пространстве представлены экспонаты, рассказывающие о строительстве и пуске предприятия, работе завода в годы Великой Отечественной войны, интенсификации в послевоенные годы, переводе производства на природный газ, строительстве крупнотоннажных агрегатов, а также о «Азоте» сегодня.

Реклама. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gEeW6YdQfrrnNSn8VtGJEHzLvNmQjiqDJxHKGyKAhgs3eRVAT

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.