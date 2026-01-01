В Беларуси осудили водителя, по вине которого погибла семья из Прикамья ДТП случилось летом прошлого года Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В Беларуси вынесен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла семья из Пермского края. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на портал Onliner.

ДТП произошло 28 июня 2025 года на пути в минский аэропорт. В такси, следовавшем недалеко от д. Слободщина, находились две женщины и двое детей. Их автомобиль столкнулся с другим транспортным средством. В результате удара такси выбросило на ограждение, и все пассажиры погибли на месте.

Следственный комитет Беларуси установил, что на момент аварии виновник был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 317 УК за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, что привело к смерти четырёх человек по неосторожности.

Минский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Во время судебного заседания 26-летний водитель выразил соболезнования отцу погибших и признался, что плохо помнит события той ночи и утро.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.