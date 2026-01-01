При закупке работ по ремонту улицы Сибирской в Перми выявлены нарушения Прокуратура вернула в бюджет 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ходе проверки, проведенной Министерством финансов Пермского края, в деятельности МКУ «Пермблагоустройство» были обнаружены нарушения федерального законодательства при закупке работ по капитальному ремонту дороги на ул. Сибирской от ул. Пермской до пл. Карла Маркса в краевом центре.

По требованию прокуратуры Пермского края, городская прокуратура направила директору МКУ «Пермблагоустройство» представление об устранении нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Данное представление было удовлетворено. В результате заказчик направил подрядчику претензию с требованием вернуть проценты за использование чужих денежных средств в сумме свыше 1,7 млн руб. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, деньги уже вернулись в бюджет.

