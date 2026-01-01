Пермская компания планирует выпускать электрофургоны в стиле Cybertruck Первые поставки намечены на 2027 год Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Руссо-Балтъ. Русские электромобили" ВКонтакте

Пермская компания «Руссо-Балт» планирует выпускать лёгкие электрические фургоны в футуристичном стиле. Как сообщает «Рифей», предприятие представило проект автомобиля в дизайне, вдохновлённом пикапом Tesla Cybertruck.

«Однообъёмный электровэн построен на переднеприводной платформе и оснащён внешними панелями из листовой нержавеющей стали, изготовленными без штамповки, с применением листогибочного оборудования. Фургон планируется оснастить электродвигателем мощностью 200 л.с. и аккумулятором ёмкостью 115 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 400 км», — отмечается в публикации.

Грузоподъёмность такого фургона составит 1 т, полная масса — до 3,5 т, что позволит управлять им водителям, имеющим удостоверение категории B. Сейчас модель проходит сертификацию. Первые поставки новых автомобилей намечены на 2027 год, стартовая цена — от 6,5 млн руб.

ООО «Руссо-Балтъ» было создано в Перми в 2024 году. Компания занимается производством автотранспортных средств. Уставный капитал составляет 1 млн руб. По данным Checko, соучредителями являются владелец ООО «Живая вода» и ООО «Телепэй» Вячеслав Вяткин, Наталья Вяткина — совладелица ООО «Компания ЖВ» и ООО Элив ватер экспорт», а также второй совладелец ООО «Компания ЖВ» Денис Осетров. Денису Осетрову и Вячеславу Вяткину также принадлежат 10 и 80% долей в ООО «Компания живая вода».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.