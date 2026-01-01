В Перми загорелся ангар рядом с автосервисами О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь

Днём 27 января в Свердловском районе Перми произошло возгорании в ангаре по ул. Героев Хасана, 55а. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По их словам, внутри находятся автосервисы, а напротив — ТЭЦ-6.

«Мы переживаем, что в академии ГБО, которая находится в здании, могут быть газовые баллоны», — написал очевидец происшествия в телеграм-канале «ЧП Пермь».

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, по предварительным данным, происходило горение на втором этаже трёхэтажного кирпичного здания. Предварительно площадь пожара — 25 кв. м. О пострадавших не сообщается.

