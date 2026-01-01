В Перми количество автосалонов увеличилось до 196 Рост за год составил 1% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По информации 2ГИС, в начале 2026 года на территории 16 крупнейших городов России функционируют примерно 5,4 тыс. автосалонов, занимающихся продажей легковых автомобилей. Это на 2% превышает показатель января 2025 года. Основной рост произошёл за счёт расширения региональных рынков, особенно в Сибири и на Урале. В Перми на начало 2026 года действовало 196 автосалонов, что на 1% больше, чем годом ранее.

Наибольшее количество автосалонов по-прежнему находится в Москве (1 381), Санкт-Петербурге (668) и Новосибирске (369).

Города с наибольшим приростом автосалонов — Красноярск (+17% за год), Новосибирск (+12%) и Челябинск (+11%). В этих мегаполисах активно развиваются площадки для продажи подержанных автомобилей, а также салоны, специализирующиеся на китайских и корейских брендах и импортной технике. В двух крупных городах — Москве и Краснодаре — количество точек снизилось на 5% и 6% соответственно.

Согласно данным 2ГИС, примерно треть автосалонов в городах-миллионниках являются официальными дилерскими центрами.

Наибольшую долю официальных дилеров имеют Санкт-Петербург (47%), Казань (45%), Екатеринбург (44%) и Пермь (40,5%). В Сибири и на юге России доля официальных дилеров ниже: в Новосибирске и Красноярске она составляет около 20%, а в Краснодаре — 21%.

