В УМВД по Перми представлены новый руководитель и его зам Обозначены ключевые направления работы на 2026 год

Вадим Стрижков

59.мвд.рф

В УМВД России по городу Перми руководитель регионального МВД Владислав Толкунов представил личному составу новых начальников: полковника полиции Вадима Стрижкова и его заместителя, также полковника полиции Вячеслава Голдобина.

Толкунов высоко оценил деловые и личные качества назначенных руководителей, а также их богатый управленческий опыт. Генерал-майор подчеркнул, что Вадим Стрижков и Вячеслав Голдобин имеют значительный профессиональный опыт и необходимые качества для эффективного руководства новыми коллективами.

Управление МВД России по Перми отвечает за обеспечение правопорядка и общественной безопасности, а также за раскрытие и расследование преступлений в крупнейшем городе региона. Пермь является самым населенным и динамичным центром социальной, культурной и деловой активности Пермского края.

Владислав Толкунов отметил, что по итогам 2025 года удалось обеспечить контроль над оперативной обстановкой в Перми благодаря принятым мерам по противодействию преступности. Наблюдается снижение числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений, угонов, мошенничества и хулиганства. В сравнении с 2024 годом улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.

Начальник краевого МВД выразил благодарность всему личному составу за профессиональное выполнение обязанностей и обозначил ключевые направления работы на 2026 год.

Среди приоритетных задач остаются обеспечение правопорядка в современных условиях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, коррупционными и экономическими преступлениями, а также преступлениями в сфере миграции. Генерал-майор также обратил внимание на необходимость повышения эффективности раскрытия преступлений в сфере информационных технологий, проведения профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними и обеспечения безопасности дорожного движения.

Отдельно Владислав Толкунов остановился на вопросах кадрового обеспечения. В МВД качественное комплектование кадров всегда было и остается важным фактором успеха. Руководитель ГУ МВД России по Пермскому краю призвал коллег активнее участвовать в профориентационных мероприятиях и более настойчиво привлекать молодёжь к службе.

