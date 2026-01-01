Пермская ИТ-компания стала резидентом «Сколково» Она разработала систему управления беспилотными летательными аппаратами Поделиться Твитнуть

Пермская ИТ-компания «ВР» стала резидентом инновационного центра «Сколково» с проектом «Беспилотные системы управления ТеТ». Разработка предназначена для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и прокладки оптоволоконных линий связи в сложных условиях, таких как высокая зашумленность, отсутствие устойчивой инфраструктуры связи и радиоэлектронные помехи. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В основе системы «ТеТ» лежит комбинация оптического и спутникового каналов связи. Оптическая связь обеспечивает высокоскоростную передачу данных и устойчивость к радиоэлектронным воздействиям на небольших расстояниях, а спутниковая позволяет управлять БПЛА на больших дистанциях, включая труднодоступные регионы. Зашифрованные каналы связи защищают данные, аутентифицируют управляющие команды и устойчивы к несанкционированному вмешательству.

Директор и основатель компании «ВР» Виктор Ракшин подчеркнул универсальность и многофункциональность комплекса «ТеТ». Система включает наземный модуль у пилота и поддерживает три режима работы: управление беспилотником, режим «моста» для дистанционного управления из любой точки страны со скоростью до 1 Гбит/с и режим «связи» для построения локальной сети с бортовым модулем БПЛА. В состав системы также входят бортовой и мостовые модули, а также быстросъемные катушки оптоволокна.

Компания сообщила, что первые партии системы уже отправлены в Центры начальной военной подготовки пилотов Пермского края.

Статус резидента «Сколково» предоставляет компании доступ к грантам, инвестициям, партнерским программам, пилотным внедрениям и взаимодействию с научно-исследовательскими центрами. В рамках нового статуса «ВР» планирует завершить опытно-конструкторские работы, провести полевые испытания, подготовить сертификационную документацию и внедрить решения в ключевых отраслях, таких как мониторинг инфраструктуры, логистика и реагирование на чрезвычайные ситуации.

