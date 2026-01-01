Дума Перми одобрила снижение стоимости аренды земли в проектах КРТ Ставку уменьшили с 4 до 0,3 % от кадастровой стоимости Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация губернатора Пермского края

На пленарном заседании Пермской городской думы 27 января депутаты утвердили новые правила расчёта платы за использование муниципальных земельных участков в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Заместитель главы города Алексей Синёв отметил, выступивший на пленарке с докладом, сообщил, что основным изменением станет значительное уменьшение арендной ставки за земельные участки, предназначенные для жилищного строительства — 4% до 0,3% от кадастровой стоимости территории. Для других типов землепользования, таких как социальные объекты и транспортная инфраструктура, ставка составит фиксированные 1,5%.

Кроме того, обновлён механизм оплаты присоединения дополнительного земельного участка к основному объекту недвижимости в пределах проекта КРТ. Ранее инвестор обязан был оплачивать полную кадастровую стоимость присоединяемой площади, однако теперь применяется коэффициент, равный 1%, который рассчитывается исходя из разницы в кадастровой стоимости участков.

Эти изменения, по задумке властей, призваны ускорить темпы ликвидации аварийного жилого фонда и способствовать развитию необходимой социальной инфраструктуры.

Отметим, в рамках механизма КРТ в Пермском крае сейчас реализуются 49 договоров. Общей площадь планируемой застройки составляет свыше 843 га. Уже заключённые проекты предусматривают строительство около 3,4 млн кв. м нового жилья и 52 социально значимых объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники.

