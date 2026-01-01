Ритуального агента в Перми осудили за незаконный сбор данных о покойных Мужчину приговорили к обязательным работам и штрафу Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Индустриальном районном суде Перми прошли три судебных разбирательства по гражданским искам о компенсации морального вреда. Истцы утверждали, что их персональные данные, полученные из вызовов скорой помощи, были незаконно использованы в ритуальном бизнесе.

В материалах дел сказано, что пермяк систематически получал от медицинского работника через мессенджер конфиденциальную информацию о вызовах скорой помощи. В неё входили личные и семейные данные, такие как адрес вызова, номер телефона и причина обращения за медицинской помощью. Эти сведения коммерсант использовал в своей предпринимательской деятельности, связанной с оказанием ритуальных услуг.

Суд квалифицировал действия предпринимателя по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. При рассмотрении дел о компенсации морального вреда суд отметил, что истцы не давали согласия на передачу, использование и обработку их персональных данных. Ответчик нарушил конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни, что недопустимо и противозаконно.

По решению суда преступник должен выплатить каждому истцу компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб. Кроме того, он обязан оплатить госпошлину 9 тыс. руб., которая будет направлена в местный бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

