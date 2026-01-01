Совет молодёжи филиала «ПМУ» «Уралхима» подвёл итоги работы в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подведены итоги деятельности молодёжной организации предприятия за прошлый год.

В 2025 году активисты Совета молодёжи организовали и приняли участие в более чем 40 мероприятиях. Они были ориентированы на 255 сотрудников предприятия в возрасте до 35 лет, а также на студентов профильных вузов и техникумов. Культурно-массовые, спортивные, волонтёрские и профориентационные активности объединили свыше 500 человек.

Волонтёрство — важная часть молодежной политики филиала «ПМУ». В рамках этого направления активисты помогали приюту для животных и геронтологическому центру, очищали Черняевский лес от мусора и высаживали там деревья. Молодые сотрудники организовали сбор и передачу канцтоваров ко Дню знаний и новогодних подарков Краевому фонду социальной поддержки населения для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Другое ключевое направление работы — профориентационные и спортивные мероприятия в подшефных учебных заведениях: пермской школе № 132, Краевом индустриальном техникуме и Пермском химико-технологическом техникуме.

Галина Крапивина, ведущий специалист отдела социального развития, лидер Совета молодёжи филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы стремимся реализовывать проекты, которые не только объединяют коллектив, но и приносят реальную пользу обществу. Они дают молодежи широкие возможности для самореализации и развития. В 2026 году эта работа будет продолжена: мы планируем увеличить количество мероприятий по каждому из направлений молодежной политики предприятия.

В молодёжном движении филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» принимает участие около 250 сотрудников предприятия до 35 лет. Самые активные входят в Совет молодёжи, деятельность которого направлена на адаптацию новых сотрудников, обучение и развитие, открытие новых возможностей для самореализации. С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» можно познакомиться по ссылке.

