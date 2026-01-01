В Перми расследованы уголовные дела о контрабанде наркотического растения гармала Дела направлены в суд Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским линейным отделе МВД России

В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте завершили расследование уголовных дел, которые были возбуждены против 50-летней женщины из ближнего зарубежья. Она обвиняется в незаконном обороте растения гармала, которое запрещено на территории России.

Женщину задержали ещё 7 сентября прошлого года в аэропорту Перми сотрудники Линейного отделения полиции и Пограничного Управления ФСБ. В её багаже обнаружили два пакета с веществом, похожим на гармалу. Правоохранители изъяли эти пакеты и отправили их на экспертизу. Эксперты подтвердили, что в пакетах действительно было растение гармала (род Peganum), содержащее наркотическое вещество гармин. Общий вес запрещённого растения составил 405 г, что считается крупным размером.

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 растение гармала включено в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. Женщина заявила, что не знала о незаконности своего груза и не предполагала уголовной ответственности за его оборот. Она планировала использовать растение в качестве лекарства.

Следователи Пермского ЛО МВД России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере). Пермская таможня также возбудила дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). В октябре 2025 года это дело передали в Пермский ЛО МВД для дальнейшего расследования.

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено, и дела переданы в Пермский районный суд для рассмотрения. Как сообщили в Пермском ЛО МВД, обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

