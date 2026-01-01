«Уралкалий» стал призёром спартакиады Росхимпрофсоюза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Команды ПАО «Уралкалий» из Соликамска и Березников заняли второе и третье места по итогам спартакиады Росхимпрофсоюза 2025 года. Восьми сотрудникам компании присвоено звание «Лучший спортсмен 2025 года».

Награждение кубками и дипломами состоялось на торжественном открытии спартакиады Росхимпрофсоюза предприятий химической отрасли Пермского края, которое проходило в Соликамске в Доме спорта «Калиец». В мероприятии приняли участие две команды спортсменов «Уралкалия» и две команды дочерних обществ.

В 2026 году спартакиада Росхимпрофсоюза пройдет по 12 видам спорта: волейбол, стрельба, дартс, лыжные гонки, гиревой спорт, плавание, легкоатлетический кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол и многоборье ГТО.

Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик»:

Призовые места спортсменов «Уралкалия» в спартакиаде Росхмпрофсоюза являются показателем многолетнего вклада компании в развитие спорта и поддержку здорового образа жизни среди сотрудников. В «Уралкалии» созданы все условия для занятий спортом: проводится корпоративная спартакиада, действуют акции, в которых сотрудники могут на льготных условиях плавать в бассейне, брать напрокат велосипеды, лыжи, коньки. Компания выступает генеральным партнером различных спортивных соревнований и поддерживает профессиональных спортсменов.

