Пермские власти увеличили размер выплаты многодетным до 350 тысяч рублей Деньги предоставляются в качестве альтернативы земельным участкам

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы 27 января утвердили повышение выплаты многодетным семьям взамен земельного участка с 250 до 350 тыс. руб. Размер выплаты не индексировался с 2019 года. Решение об увеличении было принято на пленарке гордумы единогласно.

Как рассказала заместитель главы Перми Екатерина Мальцева, которая выступила с соответствующим докладом, сейчас в реестре на получение земельных участков более 7 тыс. многодетных семей. При этом почти треть, 2200 семей, выразили желание получить выплату. Как правило, полученную выплату многодетные семьи используют примерно в равных долях и на покупку земельного участка, и на погашение ипотеки для улучшения жилищных условий.

В прошлом году городские парламентарии уже поднимали вопрос о необходимости увеличения денежной выплаты. В текущем году власти намерены увеличить расходы бюджета на эти цели на 60 млн руб., а в 2027-2028 годах — на 80 млн руб. ежегодно.

Во время обсуждения у депутатов возник вопрос по числу предоставленных в прошлом году земельных участков. По словам представителя департамента земельных отношений администрации Перми, в 2025 году многодетные семьи получили более 350 участков, из которых 70 находятся на территории Перми — в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районе), а остальные — в Пермском округе. В этом году планируется предоставить многодетным порядка 400 земельных участков.

