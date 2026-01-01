За сутки в Пермском крае потушили десять пожаров Один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

В понедельник, 26 января, в Пермском крае произошло десять пожаров. Два из них случились в Пермском муниципальном округе, по одному — в Перми, Чайковском, Юсьвенском, Нытвинском, Очерском, Частинском, Губахинском и Чусовском муниципальных округах. В результате пожаров никто не погиб, однако один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения возгораний и стабилизации ситуации 26 января 183 профилактические группы, состоящие из 437 человек, провели 1668 обходов жилых домов, 2734 человека получили инструкции по пожарной безопасности, распространены 2032 листовки с напоминаниями о правилах пожарной безопасности.

Спасатели обратились к жителям Прикамья с напоминанием необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при использовании печного отопления и электрооборудования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.