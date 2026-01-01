Пермский аэропорт устранил выявленные ФАС России нарушения Расходы на регистрацию включены в базовый тариф на обслуживание пассажиров Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

АО «Международный аэропорт «Пермь» устранило нарушения, выявленные ФАС России, сообщили в ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба ранее обнаружила, что аэропорт взимает дополнительный тариф за использование платформы для регистрации пассажиров. Согласно законодательству, расходы на регистрацию должны включаться в базовый тариф на обслуживание пассажиров.

ФАС вынесла предупреждение АО «Международный аэропорт «Пермь», которое является главным оператором аэропорта Большое Савино, с требованием устранить нарушения. В результате аэропорт Перми и другие аэропорты, включая Благовещенск, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Оренбург, Петропавловск-Камчатский, Самару и Тобольск, прекратили взимание платы за пользование платформой для регистрации пассажиров.

Ранее аналогичные предписания исполнили аэропорты Челябинска, Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда и Сочи.

