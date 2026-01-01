В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Епшиным
Обстоятельства его гибели не уточняются
Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Юрлинского округа Сергей Епишин. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.
Сергей Епшин родился 23 марта 1991 года в д. Большая Половина Юрлинского района. В августе 2025 года он заключил контракт на службу в вооруженных силах РФ и погиб при исполнении воинского долга. Обстоятельства и дата его смерти не сообщаются.
В администрации Юрлинского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Прощание с военнослужащим пройдёт 28 января в 12:00 в д. Большая Половина на ул. Набережная, 8 (у здания сельского клуба).
