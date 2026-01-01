В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Епшиным Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб житель Юрлинского округа Сергей Епишин. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Сергей Епшин родился 23 марта 1991 года в д. Большая Половина Юрлинского района. В августе 2025 года он заключил контракт на службу в вооруженных силах РФ и погиб при исполнении воинского долга. Обстоятельства и дата его смерти не сообщаются.

В администрации Юрлинского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 28 января в 12:00 в д. Большая Половина на ул. Набережная, 8 (у здания сельского клуба).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.