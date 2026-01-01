Власти Прикамья опровергли фейк о цифровом мониторинге населения Всем жителям региона рекомендуют проверять информацию Поделиться Твитнуть

Изображение: ЦУР Пермского края

В Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края прокомментировали информацию о том, что в Прикамье якобы будут использоваться персональные электронные устройства — браслеты.

В распространяемом в Сети документе сообщается, что будет проводится цифровой мониторинг здоровья у определённых групп населений. К ним относятся работник общепита, госорганов, а также иностранные граждане и лица без гражданства.

Фото: ЦУР Пермского края

В пресс-службе краевого правительства опровергли эту информацию, сообщив, что документ является фейковым.

В связи с этим в ЦУР Пермского края рекомендуют всегда проверять поступающую информацию и ориентироваться на официальные источники, а в случае сомнений в правдивости постов в интернете обращаться в Центр управления регионом.

