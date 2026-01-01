Пермяки пожаловались на холод в городском транспорте В холодное время года температура в салоне должна быть не ниже +12 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми вновь стали массово жаловаться в региональное управление Роспотребнадзора на некомфортные условия в автобусах в холодное время года. В надзорном ведомстве прокомментировали ситуацию.

Специалисты указали, что в санитарных нормах нет конкретных требований к температуре, влажности и другим параметрам микроклимата в салонах автобусов. Однако существуют общие рекомендации по обеспечению комфортных условий для пассажиров.

Министерство транспорта РФ в Распоряжении от 31 января 2017 года № НА-19-р утвердило стандарты качества транспортного обслуживания. Эти стандарты включают требования к оборудованию автобусов системами отопления и кондиционирования.

Согласно этому документу, все автобусы, используемые для регулярных перевозок, должны поддерживать комфортную температуру в салоне. В холодное время года температура должна быть не ниже +12 градусов, если среднесуточная температура на улице ниже +5 градусов.

При этом жалобы на нарушение температурного режима в автобусе следует направлять в Министерство транспорта Пермского края или в департамент транспорта администрации Перми.

