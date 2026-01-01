Доходная часть бюджета Перми в 2025 году исполнена на 103% Дефицит городского бюджета достиг 3,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми опубликовала отчет о выполнении городского бюджета за 2025 год.

Общий объем поступлений в городскую казну составил 61,5 млрд руб., что на 3,1% превышает плановый показатель. Налоговые доходы достигли 26,6 млрд руб. (94,8% от плана). Неналоговые доходы составили почти 8 млрд руб. (102%), а безвозмездные поступления — 26,9 млрд руб. (113,4% от плана).

Расходная часть бюджета не была полностью освоена: фактически израсходовано 65,1 млрд руб., что составляет 94,4% от запланированного объема.

Дефицит бюджета сложился на уровне 3,6 млрд руб., тогда как по плану он должен был составить 4,8 млрд руб.

На 1 января 2026 года муниципальный долг Перми составляет 2 млрд 708,4 млн руб.

