Пермский край поднялся в Национальном туристическом рейтинга

Журнал «Отдых в России» представил итоги XI Национального туристического рейтинга, проведенного совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование охватывает широкий спектр аспектов туристической привлекательности российских регионов, их туристический потенциал и динамику развития.

В числе регионов-участников рейтинга Пермский край занял 18-е место, набрав 97,4 балла и улучшив свои показатели по сравнению с предыдущим годом. Регион остался в категории «Лидеры», характеризуемой активным развитием туристической инфраструктуры, созданием инновационных точек притяжения и эффективным маркетингом, говорится в исследовании.

Среди преимуществ Пермского края отмечены уникальные культурные достопримечательности, живописные природные ландшафты и активные усилия местных властей по привлечению туристов. Особенно подчеркиваются перспективы улучшения транспортной доступности и дальнейшее развитие внутреннего туризма.

Оценивались факторы, такие как уровень развития туристической инфраструктуры, доходы от туризма, посещение иностранцами, популяризация региона и его известность в информационном пространстве.

В отчёт вошли подробные обзоры успехов отдельных регионов, поддержка государством туристической отрасли, методы измерения эффективности туризма и практические советы по улучшению положения регионов.

Несмотря на положительные тенденции, регионы сталкиваются с определёнными вызовами, включая экологические происшествия, законодательные изменения и экономическую нестабильность. Однако при правильной стратегии и эффективной поддержке государственных программ туристический потенциал региона способен принести значительную пользу экономике и повысить его конкурентоспособность на российском туристическом рынке, отмечено в исследовании.

