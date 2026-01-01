В Нытве на пожаре в ангаре погибли люди
Площадь возгорания составила 280 квадратных метров
В Нытве Пермского края 27 января произошел пожар. Сообщение о возгорании на ул. Володарского поступило в 4 часа утра.
На место происшествия были направлены 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники.
Прибывшие спасатели выяснили, что горит металлический ангар. «В результате пожара есть погибшие», — заявили в ГУ МЧС по Пермском у краю.
Площадь возгорания составила 280 кв. м.
Пожар был локализован в 4:18, а открытое горение ликвидировано в 4:30.
Сейчас специалисты управления надзорной деятельности и профилактики Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
