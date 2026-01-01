ЦБ предупредил пермяков о связанных с деятельностью кредитора DigiCash рисках Банк России выявил в проекте признаки нелегальной кредитной деятельности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России предупредил жителей Пермского края о возможных рисках, связанных с деятельностью компании DigiCash. В ходе проверки проекта «DigiCash» регулятор обнаружил признаки нелегальной кредитной деятельности.

Как отметили в пресс-службе ЦБ, проект предлагает займы в криптовалюте (USDT) или в рублях по курсу. Клиентам предоставляются копии договоров займа, где заимодавец указан как компания «CRYPTO AI TRADING LIMITED», зарегистрированная в Великобритании.

Взаимодействие с клиентами осуществляется через мессенджеры и социальные сети. Через эти же каналы осуществляется сбор персональных данных для последующего агрессивного взыскания задолженности.

В сообщении регулятора подчёркивается, что компания осуществляет свою деятельность без разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг в Российской Федерации. Информация о проекте включена в список предупреждений Банка России и регулярно обновляется по мере обнаружения новых ресурсов, связанных с DigiCash.

С октября по декабрь 2025 года были заблокированы 33 ресурса, связанных с этим нелегальным онлайн-проектом.

Банк России обращается к гражданам с призывом быть внимательными при выборе финансовой компании и избегать сотрудничества с нелегальными структурами. Проверить легальность финансовой организации можно на официальном сайте регулятора. Также можно сообщить о незаконном кредиторе через интернет-приемную Банка России.

