За неделю из Перми вывезено свыше 88 тысяч кубометров снега На уборку привлекают до 400 единиц техники

Константин Долгановский

С улиц Перми за прошедшую неделю вывезли более 88 тыс. кубометров снега. Днем на улицы города выходят более 180 единиц техники и 170 дорожных рабочих. В ночное время к работам подключаются 215 единиц техники и 114 сотрудников. Об этом сообщили в городской администрации.

С начала декабря 2025 года подрядчики вывезли с улиц Перми более 485 тыс. кубометров снега.

При уборке, отмечают в мэрии, особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами дорог, тротуаров, лестниц, остановочных пунктов и маршрутов общественного транспорта. Это необходимо для предотвращения образования наледи.

Власти также напоминают, что уборка снега и его вывоз не могут быть выполнены за один день из-за интенсивного движения и припаркованных автомобилей. Сначала проводится патрульная очистка, после чего снег складируется у обочин. Ночью его вывозят на полигоны, а затем приступают к уборке парковочных мест. На вывоз снега у подрядчиков уходит от трёх до пяти дней.

Если у горожан есть замечания по уборке придомовых территорий, они могут обратиться в обслуживающую организацию.

