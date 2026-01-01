Тяжелоатлеты Прикамья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

На Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Юность Урала» в Каменск-Уральском воспитанники спортивной школы «Прикамье» завоевали два «золота» и три «серебра», сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Кристина Шарафутдинова и Матвей Митякин заняли первые места в своих весовых категориях. Вторые места заняли Алиса Буторина, Матвей Нестеренко и Александр Белоусов. Тимофей Будеев стал шестым.

Тренеры победителей и призёров — Алексей Карякин, Артур Салахов и Андрей Карякин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.