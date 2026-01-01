Губернатор показал «масштаб и красоту» будущих объектов в Камской долине Перми
В соцсетях он выложил ролик со стройплощадок, снятый в вечерние часы
Губернатор Дмитрий Махонин разместил в социальных сетях видеоролик со стройплощадок крупных инфраструктурных объектов в Камской долине Перми
Он отметил, что часто рассказывает о ходе строительства краевого онкологического центра и Межвузовского кампуса «Будущее Пармы».
«Работы продолжаются и в вечернее время. Делюсь, как выглядит стройка после захода солнца. Уже сейчас видно масштаб и красоту будущих объектов», — написал глава региона.
Он напомнил, что площадь будущего студгородка составит более 20 га, а краевой онкоцентр станет частью формирующегося в Камской долине медицинского кластера, где уже функционируют Город сердца и Перинатальный центр, а недавно был открыт Детский реабилитационный центр.
