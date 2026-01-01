В 54 населенных пунктах Прикамья по проекту «Светлый край» построят освещение Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается реализация регионального проекта «Светлый край». Проект направлен на строительство освещения на участках региональных трасс в пределах населенных пунктов. За три года (2025-2027 годы) планируется осветить все такие территории (131 населённый пункт).

В этом году освещение будет установлено в 54 населенных пунктах региона, сообщает краевой Минтранс. Проект затронет 20 территорий, где проживает более 182 тыс. человек.

Реализация проекта будет разделена на три этапа.

На первом этапе освещение появится в 20 населенных пунктах. Проекты уже готовы и прошли государственную экспертизу. Строительство начнется при достижении плюсовых температур.

Этот этап охватывает восемь территорий. В Березниковском муниципальном округе освещение установят вдоль деревень Левино, Мыслы и поселка Вогулка, а также в городе Усолье. В Александровском округе свет появится в Александровске и поселке Яйва.

В Юсьвинском округе новые опоры освещения установят вдоль посёлка Пожва, а в Соликамском округе — вдоль села Уролка и деревни Тюлькино.

На севере края освещение появится в Красновишерском округе (города Красновишерск, Березовая Старица) и в городах Кизел и Губаха.

Больше всего населенных пунктов будет охвачено в Чердынском округе, где освещение установят на трассах Губдор — Чердынь и Чердынь — Ныроб. Проект затронет центр округа — Чердынь, а также поселки Рябинино, Лобаниха, Ныроб, села Серегово, Покча и Вильгорт.

Срок окончания работ по первому этапу — второй квартал 2026 года. Общая протяженность линий освещения составит более 35 километров.

Второй этап проекта охватывает шесть округов: Кунгурский, Октябрьский, Чусовской, Горнозаводский, Кишертский и Суксунский.

В Кунгурском округе освещение появится в пяти населенных пунктах: деревнях Белая Гора, Верх-Талица, Ерши, поселке Подсобное хозяйство и селе Калинино. В Октябрьском округе новые опоры установят вдоль села Богородск. В Суксунском округе освещение появится вдоль деревень Дикое Озеро и Опалихино, села Советное. В Кишертском округе свет установят вдоль сел Усть-Кишерть, Седа и деревни Мазуевка. Также освещение появится в городах Чусовой (трасса Кунгур — Соликамск) и Горнозаводск (трассы Горнозаводск — граница Свердловской области и «Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск).

Срок выполнения работ по второму этапу — третий квартал 2026 года. Протяженность линий освещения составит более 33,6 км.

Третий этап проекта включает освещение в восьми территориях Прикамья: Кочёвском, Гайнском, Юрлинском, Кудымкарском, Юсьвинском, Карагайском и Сивинском округах. Освещение будет установлено в 20 населенных пунктах.

Свет появится в селах Юксеево и Пелым Кочёвского округа, в поселке Гайны, селе Усть-Черная и деревне Данилово Гайнского округа, а также в селе Юрла и деревне Тарова Кудымкарского муниципального округа. В Юсьвинском округе освещение установят в селах Юсьва и Они, а также в деревне Логиново. В Карагайском округе свет появится вдоль деревень Усть-Нердва, Перы, Петрята, Вдовино, а также сел Рождественское и Козьмодемьянск. В Сивинском округе освещение охватит села Кизьва и Сива, а также деревни Ромашина, Черепаново и Савичи.

Общая протяженность нового освещения в этих населенных пунктах составит более 35 м. Срок окончания работ по третьему этапу — четвертый квартал 2026 года.

