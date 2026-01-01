«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Пермь Отменён и обратный вылет из Большого Савино Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

«Аэрофлот» отменил рейс СУ 1204 из московского аэропорта Шереметьево в Пермь. Самолёт ждали в 21:45. Соответственно отменён и обратный рейс СУ 1205 в Москву с вылетом в 22:40.

Это случилось после объявления о неполадках в системе бронирования «Леонардо». Всего, пишут СМИ, «Аэрофлот» отменил уже более двух десятков вылетов в такие города, как Саратов, Волгоград, Калининград, Самара, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минск, Ереван. Более десяти рейсов из Москвы также были задержаны.

О возникших проблемах с системой «Леонардо» стало известно около 15:30 (мск). На этот час известно, что система восстановлена, но последствия сбоя пока полностью не устранены.

Система «Леонардо» была разработана компанией «Сирена-Трэвел» совместно с «РТ — Проектные технологии» госкорпорации «Ростех». Ее используют более 60 российских авиакомпаний, а также «Белавиа» среди иностранных эксплуатантов. Ранее о сбоях в работе «Леонардо» сообщали «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Ижавиа», AZUR air и другие авиакомпании.

