В Гайнском округе Прикамья заработала ледовая переправа

МЧС России по Пермскому краю

В Гайнском округе Пермского края на Каме начала работу ледовая переправа, соединяющая п. Гайны и д. Пернаяг. Переправа рассчитана на перевозку грузов весом до 35 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве напомнили, что при выезде на лёд необходимо двигаться осторожно, без резких толчков и торможений со скоростью не более 10 км/ч. Перед тем как выехать на лёд, убедитесь, что блокировка дверей отключена, а ремни безопасности отстёгнуты. На ледовой переправе запрещается останавливаться.

Ранее сообщалось, что в эксплуатации в Пермском крае находятся 11 ледовых переправ:

— Кунгурский муниципальный округ, село Троица — посёлок Ильича, река Сылва (автотранспорт до 3 тонн);

— Чусовской муниципальный округ, посёлок Верхнечусовские Городки — посёлок Красная Горка, река Чусовая (автотранспорт до 10 тонн);

— Соликамский муниципальный округ, посёлок Тюлькино — деревня Тюлькино, река Кама (автотранспорт до 35 тонн);

— Гайнский муниципальный округ, урочище Лугдын — посёлок Кебраты, река Кама (автотранспорт до 10 тонн);

— Оханский муниципальный округ, город Оханск — посёлок Юго-Камский, река Кама (автотранспорт до 5 тонн);

— Кунгурский муниципальный округ, село Насадка — деревня Мостовая, река Сылва (автотранспорт до 3 тонн);

— Косинский муниципальный округ, село Коса — посёлок Усть-Коса, река Коса (автотранспорт до 25 тонн);

— Гайнский муниципальный округ, посёлок Касимовка — посёлок Верхняя Старица, река Кама (автотранспорт до 30 тонн);

— Чусовской муниципальный округ, село Села — урочище Ванево, река Чусовая (автотранспорт до 7 тонн);

— Соликамский муниципальный округ, город Соликамск — посёлок Усть-Боровая, река Кама (автотранспорт до 45 тонн);

— Соликамский муниципальный округ, посёлок Нижний Склад — город Соликамск, река Кама (автотранспорт до 45 тонн).

