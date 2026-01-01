СвЖД обновила 56 пригородных платформ в Пермском крае На вокзале Пермь I выполнен косметический ремонт помещений Поделиться Твитнуть

РЖД

В 2025 году на Свердловской железной дороге были проведены капитальные и текущие ремонтные работы на 56 станциях и остановочных пунктах Пермского края. Эти мероприятия по обновлению платформ и пассажирских построек проводятся ежегодно и направлены на повышение уровня комфорта и безопасности пассажиров, а также на улучшение качества услуг в пригородном железнодорожном сообщении.

На остановочном пункте Путейская возведена новая железобетонная платформа с навесом и ограждениями. Также оборудованы лестничные спуски, скамейки и нанесена контрастная полоса безопасности. Подобная платформа построена и на остановочных пунктах "СНТ "Вита" и "СНТ "Кыласово".

На участках Верещагино—Менделеево и Кукуштан—Ергач обновлены платформы. На платформе станции Кукуштан уложено новое покрытие из тротуарной плитки. На остановочных пунктах Платошино и Нижнее Брагино высота платформ была увеличена для удобства посадки и высадки пассажиров.

На станции Верещагино обустроены пешеходные дорожки на подходах к вокзалу и установлено дополнительное освещение. На платформах остановочных пунктов Язовая и 1436 км установлено металлическое ограждение, а на остановочном пункте Большая Ния — навес. На 45 других объектах пригородного комплекса была произведена покраска навесов и ограждений, а также обновлены полосы безопасности.

На вокзале Пермь I выполнен косметический ремонт помещений, и готовится к открытию второй зал ожидания. Новый зал будет оборудован удобными диванами, телевизором и буфетом. Специально для вокзала Пермь I уральские художники создают картины об истории и развитии Свердловской железной дороги, которые украсят интерьер обновленного зала ожидания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.