Учёный Пермского политеха нашёл способ удешевить строительство на 30% Технология уже запатентована и готова к внедрению

Олег Антонов

Учёный Пермского политеха разработал способ создания фундаментных подушек для домов из местного связного грунта с неравномерным армированием геосинтетическими материалами. Это повышает устойчивость основания на 62% и снижает стоимость строительства на 30% по сравнению с привозным песком. Технология уже запатентована и готова к внедрению, сообщили в пресс-службе вуза. Патент получен Д.А. Татьянниковым.

В России широко распространены связные грунты (глина, суглинки), которые сложно использовать из-за их пластичности при насыщении влагой и из-за морозного пучения. Традиционно их заменяют песком, что дорого, особенно для удалённых регионов.

Учёный предложил подготовить грунт, доведя его до нужной влажности, и уплотнить, а затем усилить геосинтетическими материалами, чаще размещая их в верхней части подушки для перераспределения нагрузки.

Новая технология позволяет создавать фундаментные подушки с несущей способностью до 340 кН/м, что на 62% больше, чем у уплотнённого грунта без усиления. Это сокращает расходы на строительство и ускоряет работы.

