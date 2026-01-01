Жителей Пермского края призвали сдавать хранящиеся у них незаконно ружья За оружие и боеприпасы можно получить денежное вознаграждение Поделиться Твитнуть

фото предоставлено минтербезом Пемрского края

Власти Пермского края напомнили, что в регионе действует программа поощрения граждан за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия. В рамках этой инициативы можно получить денежное вознаграждение за охотничьи ружья, автоматы, гранаты, газовое оружие, огнестрельное спортивное оружие, патроны, порох и другие виды боеприпасов.

Чтобы воспользоваться этой программой, необходимо сдать оружие в отдел полиции, получить там копию акта проверки и осмотра, а также копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Далее следует обратиться в Министерство территориальной безопасности региона с заявлением, копиями паспорта, акта и постановления. После этого останется только ждать решения министерства.

За охотничье ружьё можно получить 6 тыс. руб., за огнестрельное спортивное оружие — 3750 руб., а за газовое оружие самообороны — 2250 руб.

Важно отметить, что оружие может быть как исправным, так и неисправным. В этом случае размер выплаты будет снижен на 35%.

Представители власти также напомнили, что за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 222 УК РФ. Однако добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает граждан от уголовной и административной ответственности.

При наличии вопросов о выплате вознаграждения, можно обратиться к специалистам Министерства территориальной безопасности Пермского края по тел. 217-73-12.

