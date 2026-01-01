Пермский краевой суд защитил права сотрудницы Wildberries И обязал работодателя заключить с ней трудовой договор Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Вайлдберриз» на решение Чернушинского районного суда, который удовлетворил иск работницы маркетплейса. Истец трудилась менеджером по работе с клиентами в пункте выдачи заказов в Чернушке с декабря 2022-го по август 2024 года. Хотя она фактически выполняла трудовые обязанности, трудовой договор с ней не был заключен. Вместо этого с ней заключили гражданско-правовое соглашение.

Женщина считала, что отношения с ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» носили трудовой характер, так как она выполняла работу, подчинялась внутреннему распорядку и получала стабильную зарплату. В этот период она не брала отпуск и не получала отпускные.

Чернушинский районный суд обязал ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» заключить с истцом трудовые договоры, внести записи о трудоустройстве в трудовую книжку, выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда. Также суд постановил, что маркетплейс и ООО «РВБ» должны уплатить страховые взносы в соответствующие фонды.

Представители ответчиков не согласились с решением районного суда и подали апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. После изучения материалов дела суд пришел к выводу, что Чернушинский районный суд верно руководствовался Трудовым кодексом РФ при рассмотрении дела. Он установил, что истица фактически выполняла обязанности менеджера по работе с клиентами, а ответчики регулярно выплачивали ей зарплату.

Судебная коллегия посчитала выводы районного суда обоснованными и оставила его решение без изменений, а апелляционную жалобу ООО «Вайлдберриз» — без удовлетворения.

