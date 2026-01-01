В Прикамье оштрафовали директора компании за коррупционное правонарушение Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Чернушинского района Пермского края, проверяя исполнение антикоррупционного законодательства, выявила нарушение, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Во время проверки выяснилось, что в организацию был принят бывший федеральный государственный служащий, который ранее работал в территориальном отделе ГУ ФССП России по Пермскому краю. При этом сведения о его трудоустройстве не были направлены по последнему месту службы, что является нарушением закона.

По итогам проверки директор компании был оштрафован по ст. 19.29 КоАП РФ на 20 тыс. руб. за незаконное привлечение бывшего госслужащего к работе.

