За неделю в Перми восемь человек получили травмы в ДТП Среди них — двое детей

Константин Долгановский

С 19 по 25 января 2026 года в Перми произошло шесть ДТП, в которых восемь человек получили травмы разной степени тяжести, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1577 правонарушений. Так, 46 водителей были за рулём в состоянии опьянения, 31 водитель не имел прав, было выявлено 19 случаев выезда на встречную полосу, 130 водителей не предоставили преимущество пешеходам, 154 пешехода нарушили ПДД, а 46 человек неправильно перевозили детей.

В Госавтоинспекции напомнили жителям и гостям города о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и безопасности других участников движения.









