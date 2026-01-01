В Кунгуре установили скульптуры ремесленников Всего их семь Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Минтуризма Пермского края

В центре Кунгура (Пермский край) появились новые арт-объекты — небольшие бронзовые фигурки на постаментах. Каждая из них символизирует ремесло, которое было распространено в городе: камнерез, пряничник, кузнец, плотник, гончар и сапожник. Особое внимание привлекает скульптура «Мечтатель», напоминающая о временах, когда в Кунгуре активно развивалось судоходство и работал Кунгурский судостроительный завод. Пароходы, созданные здесь, ходили не только по Сылве и Каме, но и по всей России. Об этом сообщили в минкульте региона.

Скульптуры установлены в туристическом центре города. Предполагается, что они станут частью уникального аудиогида для туристов, который будет разработан специально для гостей Кунгура. На создание туристического центра выделены средства из бюджета Пермского края и федерального бюджета. Проект, получивший название «Кунгур — город мастеров», стал победителем конкурса среди муниципалитетов.

В рамках проекта планируется обустройство площади площадью 100 га. Все работы ведутся в Пермском крае в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

