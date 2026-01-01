Реконструкция трассы Кунгур – Соликамск в Прикамье выполнена на 79% Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в региональном минтрансе, в Пермском крае реконструкция трассы Кунгур – Соликамск завершена на 79%.

Уже построен путепровод длиной 77,8 метра (готовность — 98%), запущено движение по временной схеме; расширено до четырёх полос 2,7 км основного хода дороги (общая протяженность — 3,1 км); частично уложены разделительные блоки типа «Нью Джерси»; переустроены газопроводы, электросети, водоводы и другие коммуникации; готовы заездные карманы и тротуары возле новых остановок; установлены некоторые новые опоры освещения со светильниками.

Теперь подрядчику предстоит завершить работы по путепроводу и всей реконструкции трассы; переустроить оставшиеся коммуникации; установить светофоры, камеры фотовидеофиксации и дорожные знаки.

Новый путепровод ускорит въезд в Березники по пр. Ленина, а после завершения реконструкции улучшится транспортная связь между ключевыми промышленными центрами Прикамья.

Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.

Во втором квартале 2026 года по просьбам местных жителей начнётся строительство примыкания к п. Усовскому.

