Частный музей в Перми оказался под угрозой закрытия

Фото: группа "Музей советского быта" ВКонтакте

Частный Музей советского быта в Перми (ул. Циолковского, 9) оказался под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на руководителя организации Нину Костареву.

«Музей работает без поддержки города. У музея нет спонсоров. Большую часть платежей я оплачивала из своей зарплаты, с основной работы. В этом году зарплата снизилась на четверть, а аренда с октября поднялась. И если не будет выручки, музей придется закрыть», — цитирует издание пост Нины Костаревой.

Музей был основан в 2019 году, входит в ассоциацию частных и народных музеев России. В нём представлены вещи советского периода до 90-х годов XX века. Экспозиция интерактивна, часть экспонатов можно трогать руками, также разрешается играть в настольные игры, примерять одежду, слушать пластинки, смотреть диафильмы. В музее проходят мастер-классы, руководитель приглашает устроить фотоссесию или небольшой корпоратив.

