Полиция Прикамья задержала 37 человек, находящихся в розыске Один из обвиняемых скрывался от военного следствия

Константин Долгановский

Сотрудники полиции Прикамья за прошедшую неделю задержали 37 человек, находящихся в розыске. Как отмечают в ГУ МВД России по Пермскому краю, все они подозреваются в совершении преступлений и скрывались от правоохранительных органов. Один из задержанных скрывался от военного следствия.

«Сотрудниками отдела организации розыска УУР ГУ МВД России по Пермскому краю оказана помощь в розыске обвиняемого, скрывшегося от военного следствия. Мужчина 1982 г.р. задержан оперативниками в Свердловском районе Перми», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, за неделю полиция нашла четверых пропавших без вести, трое из которых не достигли совершеннолетия. В МВД пояснили, что каждый пропавший ставится на учёт в Бюро регистрации несчастных случаев, сотрудники которого работают круглосуточно, мониторят сообщения о преступлениях, розыске и обнаружении трупов, проводят сверку поступающей информации на предмет выявления разыскиваемых граждан.

