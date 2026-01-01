Жители многоэтажки в Перми переплатили за содержание жилья почти 2 млн рублей В дело вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила жалобы граждан на нарушения в сфере ЖКХ и выяснила, что в сентябре 2025 года управляющая компания незаконно включила в плату за содержание жилья налог на добавленную стоимость. Это было сделано без согласования с жильцами.

Руководство управляющей компании получило от надзорного органа предписание устранить нарушения. В результате собственникам жилья сделали перерасчёт, и им вернули более 1,9 млн руб., сообщается на Едином портале прокуратуры России.

